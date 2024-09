Interdiction de sortie du territoire : plusieurs représentants de Ligues expriment leur soutien à Abdoulaye Sow

Abdoulaye Sow, ancien ministre de l’Urbanisme, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et président du football amateur, était l’absent le plus présent à l’Assemblée générale ordinaire de la FSF tenue ce samedi 21 septembre au Centre d’excellence Youssoupha N’Diaye à Guerero.



Les représentants des Ligues de Kolda et du Ndoucoumane notamment ceux de Kaffrine, Fatick et Kaolack sont montés au créneau pour protester contre son interdiction de sortie du territoire national alors qu’il avait fini de composter son billet pour embarquer dans l’avion spécial des « Lions » devant se rendre à Lilongwe (Malawi).



« Nous apportons notre soutien à Abdoulaye Sow, une personnalité incontournable dans le football sénégalais et dénonçons le traitement qui lui est infligé », fulmine le responsable de la Ligue de Kolda devant les représentants du ministre des Sports et de la FIFA.



Ceux de Kaffrine, Fatick et Kaolack embouchent la même trompette pour disent « manifester leur solidarité au maire de Kaffrine ».



Pour rappel, Abdoulaye Sow figure parmi les anciens dignitaires du régime précédent frappés d'une interdiction de sortie du territoire. Le vendredi 6 septembre 2024, l'ex-ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a été empêché de quitter le pays à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Il devait faire partie de la délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour se rendre au match contre le Burundi, comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.