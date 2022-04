Interdit en Europe, le chocolat Kinder toujours en vente dans les rayons au Sénégal, malgré les risques

La restriction des produits Ferrero semble ne pas secouer le Sénégal pour le moment. Un tour dans plusieurs supermarchés atteste de la présence des chocolats Kinder et Ferrero Rocher dans les rayons. À Auchan Liberté 6, les produits n’ont pas été retirés de la vente. D’après les clarifications apportées par Salma Fall chargée des rayons, aucune instruction dans ce sens ne leur a été transmise. « Pour le moment, on n’a pas retiré nos produits Kinder. On a reçu l’information, mais on croit que les produits que nous vendons ne sont pas concernés », informe-t-elle avant de retourner aider des clients.



Rencontrée à la sortie du magasin français en train de mettre ses courses dans sa voiture accompagné de deux enfants, le cadis rempli de kinder suprise et kinder Joy, Aby déclare que c’est pour son fils et sa fille qui en raffolent. « À chaque fois que je viens pour les courses, j’en achète pour mes enfants. Et à vrai dire, je n’étais pas au courant des conséquences de ces chocolats sur la santé. Je ne veux pas m’affoler parce que ça fait juste 3 jours que mes enfants en ont mangé, mais ils n’ont aucun signe de maladie Al Hamdoulillah. Mais ce qui est sûre, est que j'arrête d’en acheter pour suivre l’évolution de l’affaire », explique la dame de la quarantaine dans sa robe jaune.



L’ignorance des risques

Pour d’autres grandes surfaces, la présence des Kinder est liée à l’ignorance comme c’est le cas de la supérette Boulevard à Grand Mbao. Habillée de manière décontractée, Rama avoue ignorer les impacts néfastes liés à la consommation de ces produits devenus prohibés en Europe. Caissiers de profession, elle et son collègue soutiennent qu’ils n’étaient pas au courant que ce chocolat à être retiré des rayons par son producteur.



« Qu’est-ce que vous dites ? », questionnent-ils les caissiers les mines abasourdies. « On n'était pas au courant franchement parlé, c’est vous qui nous l’apprenez. On a reçu aucune information relative à cette affaire, c’est pourquoi les produits Kinder sont toujours présents dans nos rayons en plus. En plus, ils sont très prisés par les enfants. Leur stock ne dure pas et s’écoule vite », justifie Rama. Par ailleurs, elle assure qu’elle en parlera à son supérieur qui est sorti afin d’avoir son autorisation pour retirer le produit des rayons.



De l’autre côté de la supérette, Amdi appuie les dires de sa collègue en indexant le manque de communication de leur hiérarchie là-dessus. Vêtu d’un Lacoste bleu blanc ainsi que d’une casquette noire, il a déploré la situation. « Personnellement, je pense que si on avait reçu des informations là-dessus on n’allait pas vendre ces chocolats. Peut-être qu'eux aussi nos supérieurs ne sont pas au courant, car des fois au Sénégal certaines personnes ne dévoilent pas les défauts de leurs marchandises pour pouvoir les écouler. Du coup, certains fournisseurs ont tendance à faire la sourde oreille sur des affaires comme ceci pour ne pas perdre leurs argents ce qui est dangereux », se désole le jeune homme.



Pour Ferrero, les conséquences pourraient être lourdes, ce rappel coïncidant avec la période la plus lucrative de l'année pour le secteur.



A la date de ce jeudi 7 avril 2022, aucun cas d’infection n’a été enregistré au Sénégal selon les autorités sanitaires.