Interprétation de la loi d’amnistie : la LD y voit « une insulte à la mémoire des victimes »

La Ligue Démocratique (LD) est montée au créneau ce lundi 24 mars. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, la ligue estime que « la vérité ne se fragmente pas, et que la justice ne s’accommode d’aucune sélectivité ». Ces acteurs politiques indiquent que « la loi d’amnistie ne peut être partiellement abrogée pour servir des desseins politiques, et réécrire l’Histoire à la convenance des puissants du jour. »



« Aujourd’hui comme hier, notre position demeure inébranlable : l’État de droit exige cohérence et impartialité. S’il faut lever l’amnistie, qu’elle le soit dans son intégralité, afin que toute la lumière soit faite sur les événements tragiques qui ont marqué notre nation.

À défaut, ce ne serait qu’une parodie de justice et une insulte à la mémoire des victimes », note-t-on sur le document.

La LD s’est également prononcé sur le sort des Peulhs au Burkina Fasso et au Mali

« Dans l’indifférence coupable des grandes puissances et le mutisme complice de certains États africains, un massacre systématique frappe les populations peulhs au Mali et au Burkina Faso. Des villages sont détruits, des familles endeuillées, et des populations ciblées en raison de leur appartenance ethnique. La Ligue Démocratique refuse de détourner le regard face à cette barbarie insoutenable qui rappelle les pages les plus sombres de l’histoire de l’humanité. Nous demandons aux États concernés de prendre des mesures immédiates pour protéger ces populations, et appelons la communauté internationale à rompre le silence complice qui entoure ces crimes. L’Afrique ne peut pas se bâtir sur des charniers et des ruines. Il est impératif que des enquêtes indépendantes soient menées, et que les responsables de ces atrocités soient traduits en justice », a constaté la Ligue.



Le Soudan au bord de l'abîme : une famine programmée par l'indifférence

Pour le cas du Soudan, la Ligue Démocratiques a dénoncé une indifférence des dirigeants africains face à la faim qui sévit dans ce pays. Ainsi, la formation politique interpelle les dirigeants africains, la communauté internationale et les organisations humanitaires. « Combien de cadavres faudra-t-il pour que le Soudan retrouve enfin une place dans les priorités du monde ? L’Afrique ne peut pas rester un témoin silencieux de son propre effondrement. Des actions humanitaires immédiates et une mobilisation diplomatique forte sont nécessaires pour éviter un désastre irréversible. Le Soudan s’enfonce dans l’horreur de la famine. Des millions de civils sont pris au piège d’un conflit sanglant, privés de nourriture et d’eau, abandonnés à une lente agonie sous le poids de l’inaction internationale. Ce drame n’est pas une fatalité : c’est un crime par omission. Chaque jour qui passe sans réaction aggrave la souffrance d’un peuple déjà meurtri par la guerre et la misère », a dénoncé la Ligue Dmocratique.