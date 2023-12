Investi comme candidat de l’APR, Amadou Ba promet la continuité

Après le Parti socialiste (PS) et l'Alliance des forces de progrès (AFP), l’Alliance pour la République (APR) a investi ce jeudi 21 décembre, le Premier ministre Amadou Ba comme candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Il promet de poursuivre le Plan Sénégal Emergent avec loyauté et fidélité.



S’exprimant à tour de rôle, les représentants du Mouvement des élèves et étudiants, de la Convergence des jeunes républicains (Cojer), le Réseau des enseignants républicains, et le mouvement des arabisants ont validé le choix de Macky Sall porté sur Amadou Ba.



Les républicains ont promis de travailler pour « une victoire au premier tour» pour le candidat Amadou Ba.



La présidente du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye, a également appelé les militants à se mobiliser pour faire gagner la coalition BBY au soir du 25 Février 2024.

Elle a par ailleurs demandé aux leaders du parti de rester solidaire afin de conserver le pouvoir de la majorité présidentielle. Car dit-elle, « Il faut perdre le pouvoir, pour en connaître la valeur ».



Le candidat Amadou Ba a accepté l’investiture de l’Alliance pour la République. Il promet de poursuivre le Plan Sénégal Emergent avec loyauté et fidélité.



« Oui j’accepte votre investiture avec engagement et confiance. Car elle me donne l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. Oui j’accepte de continuer la mise en œuvre du PSE avec loyauté et fidélité. J’accepte aussi l’investiture avec humilité car je sais que dans les rangs de ce grand parti qui est l’APR peuvent émerger bien d’autres responsables tous aussi capables comme moi d’accomplir cette mission », a déclaré Amadou Ba.



« J’accepte avec ferveur et ouverture car l’APR et Benno Bokk Yakaar n’ont pas encore fini d’écrire l’histoire de notre pays. J’accepte avec espoir car votre confiance me rassure votre confiance m’oblige et je suis convaincu que je peux mener cette coalition à la victoire », a-t-il ajouté.



Amadou Ba rend un vibrant hommage au Président Macky Sall de lui avoir accordé une entière confiance.



« Je tiens à saluer la vision d’un homme d’exception, un leader multidimensionnel dont l’œuvre a profondément marqué et continuera de marquer notre pays je veux nommer le Président de la République Macky Sall, président de l’Alliance pour la République. Je lui rends hommage pour la confiance qu’il m’accorde en m’apportant son soutien et ses conseils », s’est ainsi exprimé le Premier ministre et candidat de Benno Bokk Yakaar.