Investitures pour les législatives du 17 novembre : Aminata Mbengue Ndiaye plaide pour les jeunes et les femmes

La Secrétaire générale du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye a fait part de sa non présentation sur aucune liste non pas "pour des raisons de santé mais pour une question de principe et de grandeur". La patronne des socialistes en a fait l'annonce à ses camarades, lors de la réunion du Comité de pilotage des investitures, en vue des législatives anticipées du 17 novembre prochain.



Dans le même état d'esprit, l'ancienne présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a lancé un appel aux anciens, surtout ceux ayant effectué plusieurs mandats, à faire place aux jeunes et aux femmes. Elle les exhorte en quelque sorte à copier son exemple.



Du côté de la maison du Parti socialiste sise à Colobane, l'idée a trouvé un écho favorable. Car elle a été largement partagée par des responsables socialistes présents à cette rencontre ayant exprimé la même position que l'ancienne mairesse de Louga.



Ainsi, Sérigne Mbaye Thiam, Alioune Ndoye, les députés Rokhaya Diaw de Louga, Oulèye Diaou de Rufisque et Boubacar Mané de Kolda, tous ont suivi les pas d'Aminata Mbengue Ndiaye.