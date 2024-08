Invité à réunion délocalisée de la CEDEAO à Abidjan : Guy Marius Sagna craint-il pour sa vie?

"Rôle du parlement de la CEDEAO dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté," tel est le thème de cette réunion de 04 jours prévus à Abidjan dans la capitale ivoirienne. "Cette commission mixte", à en croire le parlementaire sénégalais, " va regrouper la commission administration, finances et budget, la commission comptes publics et la commission politique macroéconomique et recherche économique".



Par ailleurs, Guy Marius Sagna a dans un langage enclin de non -dits soulevé un pan du voile qui se cache derrière ses déplacements. Et lui-même de déclarer : " Depuis que j'ai dit que dans le cadre de mes activités de député des peuples de la CEDEAO j'allais à Abidjan en août puis au Togo en septembre - depuis Abuja même - voilà ce que j'entends et lis : -"fais attention à ce que tu vas y boire et manger", -"fais attention à tes déplacements", "N'y vas pas".



Dans un brio, Guy Marius Sagna charge la cedeao. Pour lui, l'institution sous régionale qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans est perçue par les citoyens comme, "comme un syndicat d'empoisonneurs, d'assassins...Voilà le bilan ! Ce bilan n'est pas élogieux".

Même s'il jette un pavé dans la marre de la CEDEAO, le parlementaire place une confiance inouïe aux populations de la sous-région. "Les peuples de la CEDEAO ne sont pas des peuples empoisonneurs, assassins...Mais il est clair que ceux qui ont assassiné Sankara, Modibo, Cabral, Lumumba, Mulele, Osende Afana, Félix Roland Moumié...ont des héritiers politiques", a clamé l'honorable député.



Sur ce, clame -t-il encore haut et fort," la Côte d'Ivoire est mon pays.

Je suis aussi le député du peuple ivoirien. Aucune menace ne m'empêchera d'y aller!

Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire. Une autre Afrique de l'Ouest est possible".