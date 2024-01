Iran: enterrement des victimes du double attentat de Kerman

Au cris de « vengeance, vengeance », « mort à Israël » et « mort à l’Amérique », une foule importante a demandé au chef des Gardiens de la révolution de venger la mort de dizaines de personnes, notamment 44 femmes et enfants, tués lors du double attentat de ce mercredi 3 janvier à Kerman. Le chef de l’armée d’élite iranienne a affirmé que la mort de ces personnes avait été vengée par avance avec l’aide apporté aux différents groupes qui combattent actuellement Israël à Gaza mais aussi à travers les actions du Hezbollah, des Houthis au Yémen ou encore des groupes chiites en Irak et en Syrie. S’adressant aux membres du groupe État islamique, qui a revendiqué le double attentat, le général Hossein Salami a affirmé : « Vous n’êtes que les agents du régime sioniste et des États-Unis ». De son côté, le président iranien Raïssi a de nouveau pointé du doigt l’État hébreu en affirmant que la fin d’Israël était proche : « Aujourd’hui, ils tuent les femmes et les enfants à Gaza. Mais nous savons que c’est la promesse divine et que la fin du déluge d’Al-Aqsa sera la fin du régime sioniste. Incha'Allah ».

La vengeance est le « minimum » que l’ennemi doit attendre, a ajouté le président iranien. Malgré ces déclarations, on ne sait pas encore comment le pouvoir iranien va réagir, mais ce double attentat va certainement envenimer le conflit dans la région.