Ismaïla Madior Fall : « Pape Alé Niang n’accepte pas les soins, il observe la grève de la faim »

Admis depuis vendredi aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar, le journaliste Pape Alé Niang continue toujours sa grève de la faim. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de la Justice ce lundi en conférence de presse. Ismaïla Madior Fall assure qu’il y a un suivi et un contrôle régulier sur son état de santé.



« Il y a le sieur Pape Alé Niang qui continue sa grève de la faim. Tous les pensionnaires de l’hôpital acceptent les soins et s’en portent bien ou mieux, mais lui n’accepte pas les soins. Il observe la grève de la faim, mais refuse de prendre des soins », a annoncé le ministre de la Justice.



Évidemment, dit-il, il peut y avoir des conséquences dommageables, mais l’hôpital assure un « suivi et un contrôle régulier sur son état de santé », a indiqué Ismaïla Madior Fall.



Arrêté le samedi 29 juillet suite à un live tenu sur ses réseaux sociaux, le journaliste Pape Alé Niang avait été placé sous mandat de dépôt le lundi 31 juillet dernier.