Religions : La CMS annonce la célébration de la Tabaski 2026 pour le mercredi 27 mai au Sénégal

La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) s’est également réunie ce dimanche 17 mai 2026, correspondant au 29 Dhul Qa'dah 1447 H, afin de procéder à l'observation de la lune. Contrairement à la CONACOC, la structure basée à la Mosquée Ali Ibn Abi Tâlib de la Zone de captage annonce une date différente pour la fête du sacrifice.







Dans son communiqué officiel numéro 181, la commission indique qu’après avoir recueilli des informations auprès de ses correspondants nationaux et internationaux, le croissant lunaire a été formellement aperçu dans plusieurs pays. La note cite notamment la Mauritanie, l’Algérie, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, la France, l’Italie, ainsi que d’autres États du Moyen-Orient.







S'appuyant sur ces observations au-delà des frontières sénégalaises, la CMS valide le démarrage du nouveau mois lunaire à court terme.







Par conséquent, la commission décrète que le lundi 18 mai 2026 marque le premier jour du mois béni de Dhul Hijjah 1447 H.







Selon ce calendrier, le mardi 26 mai 2026 correspondra au jour de « Arafah ». La célébration de la Tabaski (Aïd al-Adha) est donc fixée par la CMS au mercredi 27 mai 2026. La déclaration, signée par le président de la commission, l'Imam Mame Ngor Ndiaye, formule des vœux d'acceptation des bonnes œuvres pour l'ensemble de la communauté.

