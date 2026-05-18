Medhi Benatia fracasse encore les joueurs de l’OM

L’Olympique de Marseille a au moins terminé sur une bonne note. Face au Stade Rennais dimanche soir, les Phocéens se sont imposés sur le score de 3-1, et ils terminent donc la saison à la cinquième position de Ligue 1, qui leur permettra de disputer l’Europa League la saison prochaine. Un exercice 2025/2026 qui aura été assez chaotique, puisqu’il aura encore été marqué par des résultats médiocres, des polémiques et une certaine instabilité en interne. Après le coup de sifflet final, Medhi Benatia a pris la parole en zone mixte pour sa dernière en tant que DS marseillais.



Et comme il l’a déjà fait plusieurs fois cette saison, après le match face à Lorient notamment, il a tiré à boulets rouges. « On peut me raconter ce qu’on veut, trouver des excuses, mais on ne peut pas faire le match qu’on a fait contre Nantes ici, ni celui à Lorient ou à Nantes. Quand tu portes ce maillot, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce genre de prestation. Tu dois toujours donner un minimum dans la performance et on ne l’a pas fait. Certains vont dire que c’est parce que j’ai annoncé ma démission en février, que Roberto (De Zerbi, NDLR) n’était plus… Ce n’est pas vrai. Tout le monde était là pour le match contre Nantes ici, à Bruges aussi, on a montré le même visage. Le mal de cette saison, c’est l’irrégularité. Quand tu rencontres des difficultés, tu as toujours deux, trois leaders qui prennent les choses en main et vont permettre de te remettre sur les rails. Malheureusement, on a essayé de mettre ça en place, de le corriger. On n’a pas réussi », a d’abord indiqué l’ancien international marocain.