Ismaïla Madior Fall-grève de la faim des Thiantacounes : «Ils seront bientôt jugés»

La détention prolongée des disciples de Cheikh Béthio Thioune n’est pas for t ui t e a indiqué Professeur Ismaïla Madior Fall qui réagissait suite à la grève de la faim entamée par ces derniers, pour fustiger le retard noté dans leur jugement.



«Les cas de longues détentions qu’on a dans le pays ne sont pas nombreux et souvent, ce sont des cas en matière criminelle», a-t-il déclaré.



A l’en croire, pour les besoins de l’instruction, les procédures tirent souvent en longueur. Ce qui est compréhensible, pour ne pas pénaliser ou la défense, ou la partie civile. Concernant les Thiantacounes, Pr Fall laisse entendre que ce n’est pas une affaire comme les autres.



«Dans une affaire de crime de sang, vous ne pouvez pas hâter les choses, juger les affaires dans la précipitation. Il y a les victimes d’abord, il faut prendre ça en compte, il y a des personnes sur qui pèsent des charges. Vous ne pouvez pas les envoyer en prison à perpétuité, les juger de façon expéditive, leur priver de liberté, alors que vous n’avez pas tous les éléments d’appréciation».



Cependant, assure-t-il, cette affaire est en phase d’être bouclée et, «on pourrait envisager, d’après les autorités judiciaires, la tenue du procès dans un délai très raisonnable».



Ces Thiantacounes sont soupçonnés dans une affaire de double meurtre à Médinatou Salam. Ce qui avait aussi valu à leur guide une arrestation, avant de bénéficier d’une liberté provisoire pour raison de santé.