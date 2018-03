Ismaila Madior Fall rassure l'opposition : "chaque candidat aura un représentant lors de la validation des parrainages et..."

Le projet de loi sur les parrainages des futurs candidats à l'élection présidentielle qui doit déterminer les conditions de qualification à la course à la Présidentielle est déjà source de vive tensions entre l'opposition et la mouvance présidentielle.



Lors des débats sur les questions d'actualité entre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Miuhamed Boun Abdalla Dionne et les députés de l'assemblée nationale (sans ceux de l'opposition), le Garde des Sceaux et ministre de la justice a apporté des garanties aux futurs candidats qui craignent une tentative d'exclusion.



Ismaila Madior Fall assure que chaque candidat à la candidature aura un représentant pendant la validation des listes de parrainage par le Conseil constitutionnel. Aussi, ajoute-t-il, après délibération, chaque candidat aura la possibilité d'introduire un recours pour contester la décision du Conseil constitutionnel