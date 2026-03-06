Vers un nouveau cap pour la santé : Mercy Ships et le Sénégal renforcent leur alliance historique

Le partenariat humanitaire entre le Sénégal et Mercy Ships s'apprête à franchir une nouvelle étape. Ce 27 février 2026, la Directrice générale de l’organisation, la Dr Michelle White, a été reçue en audience par le Président Bassirou Diomaye Faye au Palais Présidentiel pour dessiner les contours d'une collaboration renforcée et durable.
Cette rencontre diplomatique de haut niveau, qui a également impliqué le Ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy, vise à aligner les interventions de l'ONG sur les priorités stratégiques du Sénégal. Alors que le protocole d'accord actuel court jusqu'en 2027, les discussions ont porté sur : le retour imminent d'un navire-hôpital dans les eaux sénégalaises, le renforcement des capacités chirurgicales locales (Medical Capacity Building), l’innovation dans la prestation des soins et le développement des infrastructures.
Le Sénégal, hub stratégique de l'action humanitaire en Afrique
Au-delà des interventions directes, le Sénégal consolide sa position de pilier central pour Mercy Ships grâce à l’Africa Service Center (ASC) basé à Dakar. Ce centre, dirigé par Gilchrist Koutob, est le moteur de la coordination régionale de l'organisation sur tout le continent.
« L’Africa Service Center incarne notre engagement à être présents, responsables et profondément ancrés sur le continent », a souligné la Dr Michelle White, saluant l'hospitalité du Président Faye, qui permet de bâtir des systèmes de santé "dirigés et pérennisés localement".
Un calendrier international chargé
Cette offensive diplomatique à Dakar intervient alors que Mercy Ships déploie ses forces à travers l'Afrique : avril 2026, retour de l’Africa Mercy à Madagascar, août 2026, arrivée programmée du Global Mercy™ au Ghana après sa mission en Sierra Leone.
Grâce à ce dialogue continu, le Sénégal et Mercy Ships réaffirment leur volonté commune de transformer durablement le paysage chirurgical ouest-africain, offrant ainsi un espoir concret à des milliers de patients.
Organisation internationale d'inspiration chrétienne, Mercy Ships déploie les deux plus grands navires-hôpitaux non gouvernementaux au monde. Avec plus de 2 500 bénévoles annuels, l'ONG offre des chirurgies gratuites et forme les professionnels de santé locaux pour un impact générationnel.
Cette rencontre diplomatique de haut niveau, qui a également impliqué le Ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy, vise à aligner les interventions de l'ONG sur les priorités stratégiques du Sénégal. Alors que le protocole d'accord actuel court jusqu'en 2027, les discussions ont porté sur : le retour imminent d'un navire-hôpital dans les eaux sénégalaises, le renforcement des capacités chirurgicales locales (Medical Capacity Building), l’innovation dans la prestation des soins et le développement des infrastructures.
Le Sénégal, hub stratégique de l'action humanitaire en Afrique
Au-delà des interventions directes, le Sénégal consolide sa position de pilier central pour Mercy Ships grâce à l’Africa Service Center (ASC) basé à Dakar. Ce centre, dirigé par Gilchrist Koutob, est le moteur de la coordination régionale de l'organisation sur tout le continent.
« L’Africa Service Center incarne notre engagement à être présents, responsables et profondément ancrés sur le continent », a souligné la Dr Michelle White, saluant l'hospitalité du Président Faye, qui permet de bâtir des systèmes de santé "dirigés et pérennisés localement".
Un calendrier international chargé
Cette offensive diplomatique à Dakar intervient alors que Mercy Ships déploie ses forces à travers l'Afrique : avril 2026, retour de l’Africa Mercy à Madagascar, août 2026, arrivée programmée du Global Mercy™ au Ghana après sa mission en Sierra Leone.
Grâce à ce dialogue continu, le Sénégal et Mercy Ships réaffirment leur volonté commune de transformer durablement le paysage chirurgical ouest-africain, offrant ainsi un espoir concret à des milliers de patients.
Organisation internationale d'inspiration chrétienne, Mercy Ships déploie les deux plus grands navires-hôpitaux non gouvernementaux au monde. Avec plus de 2 500 bénévoles annuels, l'ONG offre des chirurgies gratuites et forme les professionnels de santé locaux pour un impact générationnel.
Autres articles
-
France: l'islamologue Tariq Ramadan sera jugé par défaut à son procès pour viols, un mandat d'arrêt délivré à son encontre
-
Le Sénat américain refuse de limiter les pouvoirs de Donald Trump contre l'Iran
-
Guerre au Moyen-Orient: vers une recomposition des alliances dans la région?
-
Emmanuel Macron et le «parapluie nucléaire français»: quelle actualisation de la doctrine nationale?
-
Des fortes explosions retentissent dans toute la région, Israël compte intensifier ses frappes au Liban