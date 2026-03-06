Vers un nouveau cap pour la santé : Mercy Ships et le Sénégal renforcent leur alliance historique

​Le partenariat humanitaire entre le Sénégal et Mercy Ships s'apprête à franchir une nouvelle étape. Ce 27 février 2026, la Directrice générale de l’organisation, la Dr Michelle White, a été reçue en audience par le Président Bassirou Diomaye Faye au Palais Présidentiel pour dessiner les contours d'une collaboration renforcée et durable.



​Cette rencontre diplomatique de haut niveau, qui a également impliqué le Ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy, vise à aligner les interventions de l'ONG sur les priorités stratégiques du Sénégal. Alors que le protocole d'accord actuel court jusqu'en 2027, les discussions ont porté sur : le retour imminent d'un navire-hôpital dans les eaux sénégalaises, ​le renforcement des capacités chirurgicales locales (Medical Capacity Building), l’innovation dans la prestation des soins et le développement des infrastructures.



​Le Sénégal, hub stratégique de l'action humanitaire en Afrique



​Au-delà des interventions directes, le Sénégal consolide sa position de pilier central pour Mercy Ships grâce à l’Africa Service Center (ASC) basé à Dakar. Ce centre, dirigé par Gilchrist Koutob, est le moteur de la coordination régionale de l'organisation sur tout le continent.



​« L’Africa Service Center incarne notre engagement à être présents, responsables et profondément ancrés sur le continent », a souligné la Dr Michelle White, saluant l'hospitalité du Président Faye, qui permet de bâtir des systèmes de santé "dirigés et pérennisés localement".



​Un calendrier international chargé



​Cette offensive diplomatique à Dakar intervient alors que Mercy Ships déploie ses forces à travers l'Afrique : ​avril 2026, retour de l’Africa Mercy à Madagascar, août 2026, arrivée programmée du Global Mercy™ au Ghana après sa mission en Sierra Leone.



​Grâce à ce dialogue continu, le Sénégal et Mercy Ships réaffirment leur volonté commune de transformer durablement le paysage chirurgical ouest-africain, offrant ainsi un espoir concret à des milliers de patients.



Organisation internationale d'inspiration chrétienne, Mercy Ships déploie les deux plus grands navires-hôpitaux non gouvernementaux au monde. Avec plus de 2 500 bénévoles annuels, l'ONG offre des chirurgies gratuites et forme les professionnels de santé locaux pour un impact générationnel.