Israël annonce de nouvelles frappes «au cœur de Téhéran», plusieurs explosions entendues

► Israël et les États-Unis ont mené samedi 28 février et dimanche 1er mars des frappes contre la capitale iranienne Téhéran.



► Dans la soirée de samedi, le président américain Donald Trump a annoncé que le Guide suprême Ali Khamenei a été tué dans l'attaque israélo-américaine. L'information a été confirmée quelques heures plus tard par la télévision d'État iranienne. À la suite de cette annonce, la République islamique a annoncé 40 jours de deuil et sept jours fériés.



► Quelques moments après l'annonce, les Gardiens de la révolution ont promis de riposter avec « l'offensive la plus féroce de l'histoire des forces armées de la République islamique d'Iran », qui devrait « débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines ». Peu après, « vingt-sept » bases américaines de la région, ainsi que le quartier général de l'armée israélienne et un complexe industriel de défense à Tel-Aviv figuraient parmi les cibles, a indiqué la télévision d'État iranienne.



► Trois hauts responsables iraniens assureront la transition en Iran après la mort du Guide suprême Ali Khamenei, a annoncé l'un des conseillers de ce dernier, cité par la télévision d'État. Ce triumvirat sera composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, et d'un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution.



► La télévision d'État iranienne a également rapporté dimanche la mort de quatre responsables : le chef d'état-major Abdolrahim Moussavi, le chef des Gardiens de la Révolution Mohammad Pakpour, le chef des renseignements de la police iranienne Gholamreza Rezaian et Ali Shamkhani, un conseiller du guide suprême, dont elle avait déjà confirmé les décès. Elle a précisé qu'ils avaient été tués « lors d'une réunion du Conseil de défense », ajoutant que d'autres noms seront annoncés ultérieurement.



► Les frappes interviennent alors que les États-Unis et l'Iran étaient en pleines négociations autour du programme nucléaire de Téhéran, dont un nouveau round a eu lieu jeudi 26 et vendredi 27 février, à Oman. L'Iran avait accepté de ne pas stocker d'uranium enrichi, a indiqué vendredi 27 février le chef de la diplomatie omanaise.



L'armée israélienne dit avoir détruit la moitié des stocks de missiles de l'Iran

« Au cours de cette opération, nous avons détruit environ la moitié des stocks de missiles du régime iranien et empêché la production d'au moins 1 500 missiles supplémentaires, a affirmé le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, dans un discours télévisé. Le régime produisait récemment des dizaines de missiles sol-sol par mois et avait l'intention d'augmenter sa production à plusieurs centaines par mois. »



L'Iranien Alireza Arafi nommé au sein du triumvirat assurant la transition après la mort de Khamenei

Alireza Arafi, membre clérical du Conseil des gardiens, a été nommé membre juriste du Conseil de direction iranien, pour assurer le rôle de guide suprême jusqu'à l'élection d'un nouveau guide. Alireza Arafi fera partie du Conseil de direction temporaire aux côtés du président de la République, Masoud Pezeshkian et du président de la Cour suprême, Gholamhossein Mohseni Ejei.



Mort de Khamenei: le Hezbollah promet de «faire face à l'agression» des États-Unis et d'Israël

Le Hezbollah va « faire face à l'agression » américano-israélienne ayant coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei, a affirmé dimanche dans un communiqué Naïm Qassem, le chef de la formation libanaise pro-iranienne.

« Nous accomplirons notre devoir en faisant face à l'agression », a assuré le chef du Hezbollah dans un communiqué, ajoutant : « Quels que soient les sacrifices, nous ne quitterons pas (...) le terrain de la résistance. » Le Hezbollah n'est pas intervenu depuis le début samedi de la vaste attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.



Ahmad Vahidi nommé commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique

Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a nommé un nouveau commandant en chef, Ahmad Vahidi. Son prédécesseur, le général Mohammad Pakpour, a été tué samedi lors des attaques conjointes israélo-américaines contre l'Iran.



Venger la mort de Khamenei est un «droit et un devoir légitime», assure le président iranien

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré dimanche que venger la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, était un « droit et un devoir légitime » pour la République islamique.



Il a également estimé que la mort de cette « plus haute autorité politique de la République islamique d'Iran et d'un éminent chef du chiisme dans le monde » constituait une « déclaration de guerre contre les musulmans, et en particulier contre les chiites, partout dans le monde », dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.



[Analyse] La mort de Khamenei signifie-t-elle la fin de l'Axe de la résistance ?

« Le guide suprême, en tant que dirigeant de l'Iran, était aussi, de facto, le dirigeant de l'Axe de la résistance. L'Axe de la résistance a beaucoup souffert depuis deux ans, explique Thomas Juneau, spécialiste du Golfe et de l'Iran, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'université d'Ottawa, au micro de Marion Cazanove. Le Hamas a été décimé, le Hezbollah a été sérieusement affaibli. La Syrie du président Assad s'est effondrée et l'Iran, non seulement aujourd'hui mais en 2024-2025, a été beaucoup affaibli. Mais il faut garder en tête que l'Axe de la résistance dirigé par l'Iran, ce n'était pas que Khamenei, c'est les Gardiens de la révolution qui sont affaiblis, qui ont perdu des dirigeants. »



Des explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne

Des journalistes de l'AFP et des habitants de Ryad ont entendu de fortes explosions dans l'est de la capitale saoudienne dimanche.



Oman affirme qu'un pétrolier a été visé au large de ses côtes, des membres d'équipage blessés

Un pétrolier a été ciblé dimanche au large des côtes omanaises et émiraties, et son équipage, dont quatre membres ont été blessés, évacué, a indiqué l'agence de presse officielle omanaise (ONA).



« Le Centre de sécurité maritime a annoncé que le pétrolier (SKYLIGHT), battant pavillon de la République de Palaos, a été pris pour cible à (5) milles nautiques au nord du port de Khasab », a indiqué l'ONA.



L'équipage, composé de 20 personnes, dont 15 Indiens et 5 Iraniens a été évacué, et selon les premières informations, quatre d'entre eux « ont subi des blessures de gravité variable », a-t-elle ajouté.



Air France suspend ses vols depuis et vers Beyrouth, Dubaï et Ryad dimanche, en plus de Tel-Aviv

Air France a élargi ses annulations depuis et vers Beyrouth, Dubaï et Ryad dimanche, en plus de la liaison avec Tel-Aviv déjà suspendue, dans une mise à jour de son programme de vols.



« Air France communiquera ultérieurement sur son programme de vols vers ces destinations pour les jours suivants », a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué transmis à l’AFP.



Point de situation en Israël

En Israël, la pression est loin de retomber ce matin. Après les frappes massives de missiles iraniens, les sirènes continuent de retentir régulièrement, forçant à nouveau la population à se ruer vers les abris, notamment dans le centre et le nord, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Plusieurs millions de personnes viennent d’être autorisées à quitter les espaces sécurisés.



Le bilan humain s'alourdit. Les autorités confirment le décès d'une femme de 50 ans, victime de cette salve massive de missiles balistiques. On dénombre également plusieurs dizaines de blessés à travers le territoire.



Si les systèmes de défense aérienne ont neutralisé une grande partie des menaces, des impacts directs et des chutes de débris ont causé d'importants dégâts. À Jérusalem, la police rapporte de nombreux fragments d'intercepteurs, tandis qu'en Cisjordanie occupée, les secours ont dû colmater une fuite de gaz provoquée par des éclats. Selon l'armée, un missile entier s'est abattu sur Tel-Aviv, et le secteur proche de Ramat Gan a été touché par une bombe à sous-munitions.



L’espace aérien est toujours fermé : la compagnie aérienne nationale El Al a gelé ses ventes jusqu'au 21 mars, et se prépare à une vaste opération de rapatriement pour les milliers d'Israéliens actuellement bloqués à l'étranger.



La CIA a permis la localisation de Khamenei lors de la frappe, dit le «New York Times»

La CIA a appris qu'Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran, ce qui a permis aux armées américaines et israéliennes de le cibler, affirme dimanche le New York Times.



Selon le journal américain, l'agence de renseignement pistait le guide suprême iranien depuis plusieurs mois : « L'agence a appris qu'une réunion de hauts responsables devait avoir lieu samedi matin dans un complexe immobilier appartenant aux autorités iraniennes au cœur de Téhéran. Plus important encore, la CIA a appris que le guide suprême devait être sur place. »



L'espace aérien iranien fermé jusqu'à au moins lundi matin

Un nouveau NOTAM - permettant d'informer les usagers du trafic aérien - prolonge la fermeture de l'espace aérien iranien jusqu'au 3 mars au moins à 8h30 TU, indique le site Flightradar24, qui permet de suivre en temps réel le trafic aérien mondial.



Le chef du service des renseignements iraniens de la police tué dans l'attaque israélo-américaine

Le chef des renseignements de la police iranienne a été tué lors de frappes américaines et israéliennes contre la République islamique, ont rapporté des médias locaux dimanche.



« Le général Gholamreza Rezaian, chef des renseignements nationaux de la police, a été tué à la suite des attaques ennemies d'hier », a rapporté l'agence de presse Fars, d'autres médias faisant état de la même information.



La Défense passive israélienne rappelle 20 000 réservistes

La Défense passive israélienne a annoncé dimanche avoir rappelé environ 20 000 réservistes pour venir en aide à la population civile alors qu'Israël est visé par des attaques de missiles iraniens en riposte à l'offensive américano-israélienne lancée la veille contre l'Iran.



Le Commandement du front intérieur (Défense passive) « a rappelé environ 20 000 réservistes » qui ont rejoint au « cours des dernières 24 heures, les forces du Commandement du Front intérieur, régulières et de réserve [déjà] déployées et opérationnelles sur l'ensemble du territoire », indique un communiqué de cette branche de l'armée chargée de la protection des civils en temps de guerre.



La coupure nationale d'Internet en Iran a dépassé les 24 heures

En Iran, la panne d'Internet a dépassé les 24 heures, la connectivité nationale est réduite à 1% de son niveau habituel, selon l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks. « Cette mesure limite l'engagement civique à un moment clé pour l'avenir du pays après la mort de l'ayatollah Khamenei lors des frappes aériennes américaines et israéliennes », a-t-il ajouté.



L'armée israélienne annonce être en train de frapper «au cœur de Téhéran»

L'armée israélienne a annoncé dimanche vers 8h15 TU avoir lancé une nouvelle vague de frappes contre des objectifs du « régime terroriste iranien en plein cœur de Téhéran ».



Au cours des dernières 24 heures, « l'armée de l'Air israélienne a mené des frappes de grande ampleur afin d'asseoir sa supériorité aérienne et d'ouvrir la voie vers Téhéran », ajoute un bref communiqué militaire.



[Entretien] «Les capacités de l'Iran à répondre aux attaques américano-israéliennes sont très affaiblies»

Les forces américaines et israéliennes poursuivent leurs frappes sur l'Iran, soit une opération qui semble bien différente de la guerre des douze jours de juin dernier. Pour Alain Coledefy, amiral français, ancien inspecteur général des armées, l'Iran est isolé, affaibli, et sa réponse militaire contre Israël et les pays du Golfe en atteste. Elle est bien moindre qu'en juin 2025.



Le port d'Oman attaqué, l'ambassade américaine appelle à se confiner

Le port d'Oman a été attaqué par des drones dimanche, selon l'agence de presse d'État, l'ambassade américaine à Mascate appelant ses ressortissants à rester confinés.



« L'ambassade des États-Unis à Oman a demandé à son personnel de rester confiné. Nous recommandons à tous les Américains présents à Oman de faire de même jusqu'à nouvel ordre », a indiqué l'ambassade dans une publication sur X.



Un travailleur a été blessé dans l'attaque sur le port, a précisé l'agence d'État, alors qu'Oman, médiateur clé dans les pourparlers américano-iraniens, avait été épargné samedi par les attaques iraniennes.



Pakistan: plusieurs morts lors d'une manifestation pro-iranienne devant le consulat américain

Au moins huit personnes sont mortes dimanche à Karachi au Pakistan lors d'une manifestation au consulat américain contre les frappes menées par les États-Unis et Israël en Iran, ont indiqué les secours.



« Nous avons transporté au moins huit corps aux hôpitaux civils de Karachi, tandis que 20 autres personnes ont été blessées lors de l'incident au consulat », a déclaré à l'AFP Muhammad Amin, porte-parole du service de secours de la Fondation Edhi, ajoutant que la plupart présentaient des blessures par balle.



Des policiers poursuivent des musulmans chiites qui bloquent une route et incendient des pneus lors d'une manifestation contre l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à Karachi, au Pakistan, le 1er mars 2026.



L'Iran a tiré des centaines de missiles et de drones sur les Émirats arabes unis

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré que l'Iran avait tiré 137 missiles et 209 drones sur le pays samedi.

Au moins une personne a été tuée et sept autres blessées lors de ce que les autorités ont qualifié d'« incident » à l'aéroport d'Abou Dhabi.

L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, a également été touché.



La Thaïlande dit préparer l'évacuation de ressortissants au Moyen-Orient

Bangkok se prépare à évacuer des ressortissants thaïlandais présents au Moyen-Orient, a annoncé dimanche le Premier ministre Anutin Charnvirakul. Le gouvernement thaïlandais « (se coordonne) avec l'armée de l'air du royaume de Thaïlande pour préparer » des moyens aériens « afin d'évacuer des citoyens thaïlandais, en donnant la priorité à ceux qui se trouvent en Iran », a déclaré le chef du gouvernement à des journalistes à Bangkok, ajoutant que des vols charters étaient aussi à l'étude.



Israël affirme avoir largué plus de 1 200 bombes sur l'Iran en une journée

L'armée de l'air israélienne affirme avoir largué plus de 1 200 munitions sur l'Iran au cours de la journée de samedi 28 février, selon Al Jazeera.

