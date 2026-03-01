La RDC cherche à restreindre davantage l’usage de réseaux sociaux au nom de la «stabilité sociale»

Les réseaux sociaux sous haute surveillance en République démocratique du Congo (RDC), depuis que le président Félix Tshisekedi a mis en garde contre leurs dérives. Lors du dernier Conseil des ministres, le dirigeant a dénoncé la montée de la désinformation, des discours de haine et des manipulations de l’opinion, qu’il estime menaçantes pour la sûreté. Il a instruit plusieurs membres du gouvernement de renforcer l’encadrement du numérique. Mais cette annonce suscite déjà des critiques dans la société civile.

RFI

