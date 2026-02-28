Qatar : l'Iran a frappé un radar d'alerte précoce américain d'une portée de 5 000 kilomètres

Dans un communiqué publié vendredi, le Corps des Gardiens de la révolution islamique a indiqué que « le radar américain FP132, d'une portée de 5 000 kilomètres, déployé au Qatar et équipé de matériels spécifiques pour le suivi des missiles balistiques, a été totalement détruit. »

Un responsable du ministère qatari de la Défense, s'exprimant sous couvert d'anonymat à la chaîne de télévision Al Jazeera, a également confirmé qu'un radar d'alerte précoce situé dans le nord du pays avait été frappé, précisant qu'il n'y avait ni mort ni blessé suite à cette attaque. Le responsable qatari a ajouté que l'évaluation de l'ampleur des dégâts était en cours.

- Attaques américano-israéliennes contre l'Iran et ripostes iraniennes

Alors que le processus de négociation entre l'Iran et les États-Unis se poursuivait, Israël et les États-Unis ont mené des attaques conjointes contre l'Iran dans la matinée.

Le ministère israélien de la Défense a annoncé qu'Israël avait lancé une « attaque préventive » contre l'Iran. Le président américain Donald Trump a également annoncé qu'ils avaient lancé une « opération majeure » contre le pays.

Dans le cadre de ces attaques, les villes de Téhéran, Ispahan, Karaj, Qom, Tabriz, Bouchehr, Kermanshah et Ilam ont été visées.

Israël et l'Iran ont fermé leur espace aérien, tandis que l'état d'urgence a été déclaré dans tout Israël et que les sirènes ont retenti. Avant les contre-attaques iraniennes, des alertes ont été émises pour diriger la population israélienne vers les abris.

L'armée iranienne a annoncé avoir lancé des contre-attaques contre Israël à l'aide de dizaines de missiles balistiques et de drones, en riposte aux offensives américaines et israéliennes.

Par le biais de ces attaques de missiles, l'Iran a simultanément ciblé des bases américaines dans des pays tels que Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et la Jordanie, touchant notamment la base navale américaine de Bahreïn

