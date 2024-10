Israël mène des frappes visant la banlieue sud de Beyrouth après une nuit d'escalade

L'armée israélienne a mené deux frappes visant la banlieue sud de Beyrouth, dimanche 20 octobre au matin, a annoncé l'agence de presse libanaise ANI. Cela moins d'une heure après avoir demandé aux habitants de deux quartiers d'évacuer, en prévision d'une frappe contre deux immeubles hébergeant, selon elle, des installations du Hezbollah.



► La veille samedi, des frappes israéliennes ont été menées sur tout le territoire libanais. Le sud de la capitale, la Békaa ouest, le sud du Liban ou encore, et pour la première fois, la ville chrétienne de Jounieh à l'ouest ont été touchés.



► Un drone venant du Liban a visé et attaqué la résidence secondaire du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, dans la ville de Césarée, a confirmé son bureau. « Le Premier ministre et son épouse n'étaient pas là et l'incident n'a fait aucune victime », a-t-il indiqué. Netanyahu a accusé « les alliés de l'Iran » d'avoir tenté de l'assassiner



► Dans une déclaration conjointe, le G7 a pris position sur le conflit au Proche-Orient. Il a notamment demandé davantage d'aide humanitaire pour la bande de Gaza, s'est dit « préoccupé » par « les menaces » contre la Finul et a dénoncé le soutien de l'Iran au Hamas palestinien, au Hezbollah, au Liban et aux Houthis au Yémen.



► Le Hezbollah libanais a annoncé vendredi qu'il ouvrait une nouvelle phase d'escalade dans sa confrontation avec Israël, alors que l'Iran a déclaré que « l'esprit de résistance (serait) renforcé » après la mort de Yahya Sinwar.



► Au moins 73 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués et des dizaines blessés dans des frappes israéliennes qui ont touché plusieurs maisons de la ville de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, selon la Défense civile de Gaza.



► Au moins 1 454 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, d'après un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. Mi-octobre, l'ONU recensait près de 700 000 déplacés.



► L'offensive israélienne à Gaza a coûté la vie à 42 519 Palestiniens au moins, majoritairement des civils, et surtout des femmes et enfants, selon les chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza. Quoiqu'officiellement sous la houlette du gouvernement du Hamas, les informations de ce ministère sont jugées fiables, étant utilisées notamment par l'ONU dans ses rapports.



L'armée israélienne a annoncé avoir mené dimanche une frappe aérienne sur un « centre de commandement » et un site souterrain d'armes à Beyrouth



L'aviation militaire israélienne a frappé dimanche « un centre de commandement du quartier général des services du renseignement du Hezbollah et sur un atelier souterrain de fabrication d'armes » à Beyrouth, a indiqué l'armée dans un communiqué.



Selon l'agence de presse libanaise ANI, les frappes ont touché les quartiers de Haret Hreik et de Hadath Beyrouth, des fiefs du mouvement islamiste libanais en guerre ouverte avec Israël.



L'armée a également annoncé avoir « éliminé » trois responsables du Hezbollah dans le sud du Liban où elle mène d'intenses frappes aériennes contre le mouvement pro-iranien, accompagnées depuis le 30 septembre d'une offensive terrestre.



Trois roquettes ont été tirées du Liban sur le nord d'Israël, dont deux ont atterri, rapporte l’armée israélienne



Selon l'armée israélienne, les défenses aériennes israéliennes ont intercepté une roquette lancée depuis le Liban et que deux autres ont atterri dans des zones ouvertes du nord d'Israël. Un communiqué de l'armée déclare que les attaques ont été menées.



Des alertes d'avions hostiles ont été activées dans les zones du Golfe, du Carmel et de la Haute Galilée, ajoute le communiqué.



Israël frappe la vallée libanaise de la Bekaa en pleine opération d’évacuation



L’armée israélienne a mené des frappes dans la vallée de la Bekaa, à l’est du Liban, visant également les villes de Tyr et Nabatieh, notamment, selon la chaîne Al Jazeera.



Selon leur correspondant à l’est du Liban, une frappe de drone a visé cette zone très productive en agriculture, et pour l’a première fois, l’armée israélienne a émis des ordres d’évacuation dans la région. Cela alors que beaucoup de déplacés s’étaient rendus dans cette plaine pour fuir les bombardements dans le Sud et à Beyrouth.



Le Hezbollah a également déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle phase de la guerre pour lui. Il n'a pas donné de détails. Israël a augmenté l'intensité de ses frappes aériennes, non seulement dans le sud et à Beyrouth, mais aussi ici, à l'est.



Israël déclare avoir frappé 175 cibles à Gaza et au Liban, sans faire mention de l'attaque de Beit Lahiya, où au moins 73 personnes ont été tuées



L'armée israélienne déclare que son armée de l'air a attaqué environ 175 « cibles terroristes » à Gaza et au Liban au cours des dernières 24 heures, touchant des entrepôts d'armes, des sites de lancement de roquettes et d'autres « infrastructures » utilisées par le Hezbollah et le Hamas.



Elle a également indiqué qu'une « cible aérienne suspecte » avait été interceptée au large de Haïfa, dans le nord du pays.



L'armée n'a pas mentionné les attaques menées pendant la nuit sur Beit Lahiya, dans le nord de Gaza, où au moins 73 personnes ont été tuées et où de nombreuses autres ont été prises au piège sous les décombres des bâtiments détruits. Les autorités de Gaza ont qualifié l'attaque de « massacre ».



Le Sénégal rapatrie plus de 100 personnes du Liban, les Libanais à Dakar manifestent contre la guerre



Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accueilli samedi 19 octobre au 117 personnes rapatriées du Liban, dont le vol a atterri à Dakar. Ce rapatriement intervient après le décès le 6 octobre dernier d’une Sénégalaise, alors que les bombardements israéliens s’intensifient au Liban. Au même moment, des manifestants battaient le pavé à Dakar pour dénoncer l’offensive israélienne.