Issa Sall lance des piques à ses adversaires " Qu'ils jurent qu’ils n’ont jamais volé l’argent du peuple"

Pour sa première sortie après les événements mortels de Tambacounda, le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement, El Hadji Issa Sall qui a sillonné quelques localités dans la zone des Niayes, où il a mené des caravanes donne à ses adversaires de quoi se baver la taille.



Lors de son passage à Tivaouane, le candidat des vers et blancs, au cours de son meeting, a déclaré que le peule est son seul soutien. « J’entends souvent les gens dire que tel est en coalition avec un autre mais moi je suis du coté du peuple ». Et pour changer la donne le Pr Sall, s’en est pris à ses adversaires de la présidentielle de 2019, pour dire que lui, il peut juger qu’il a les mains propres. C'est ainsi qu'il demande à tout les autres candidats d’en faire de même à savoir jurer qu’ils n’ont jamais volé l’argent du peuple.



Pour lui, les gens doivent revoir ceux qu’ils élisent. Promettant ainsi de démontrer à chaque meeting ce qui le différencie des autres candidats afin que ses militants sachent qu’ils ont fait le bon choix.