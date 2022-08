Italie : Les Sénégalais « insatisfaits » de la gestion et de la prise en charge de leurs préoccupations par le gouvernement

Les ressortissants sénégalais établis en Italie, notamment en Florence dans la région de Toscane, se disent «insatisfaits» de la gestion et de la prise en charge de leurs préoccupations par le gouvernement du Sénégal. Selon « Le Quotidien », en plus de ne bénéficier d’aucun fonds de financement pour accompagner leurs initiatives entrepreneuriales, d’investissements ou d’une assistance rapprochée, ces derniers éprouvent toujours des difficultés dans le renouvellement de leur titre de séjour.



Pour y remédier, Mamadou Sall, président de l’Association des sénégalais de Florence, a interpellé le président de la République Macky Sall sur ce qui doit être fait par l’État pour les immigrés. « On a entendu parler de sommes importantes d’argent pour le financement des immigrés ces dix (10) dernières années. Où est passé cet argent ? On n’a rien vu ni reçu en Florence», a-t-il dénoncé.



En effet, il existe le Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (Faise), destiné à aider financièrement les Sénégalais de l’extérieur. Le président de la République avait adopté un Plan de résilience économique et sociale (Pres) assorti d’une enveloppe de mille (1000) milliards de nos francs dont 12,5 milliards ont été consacrés à la diaspora. Sur les trois phases de distribution, 11 milliards 287 millions 510 mille 750 F Cfa ont été mobilisés pour prendre en charge 125 mille 056 sur les 135 579 Sénégalais inscrits sur la plateforme.



Dans la région de Toscane qui compte près de 35 000 à y vivre les émigrés travaillent en coopération pour équiper des hôpitaux au Sénégal. D’après le président de l’Association des sénégalais de Florence, « le jumelage qui existe entre l’hôpital de Thiès dont la maternité a été financée à plus de 85 millions F Cfa, est issu de cette collaboration. Au moment où l’on parle, on a beaucoup de matériels qu’on doit convoyer au Sénégal et tout ceci nécessite des discussions pour le bien de la population sénégalaise. Nous dénonçons la gestion opaque de ces fonds qui ne nous bénéficient pas et dont nous sommes les principaux destinataires », a déploré M.Sall. A l’en croire, il est inconcevable de dédier un fonds aux immigrés et qu’ils ne voient pas la couleur de ce fonds.



L’administratrice du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (Faise) Sokhna Nata Mbacké qui a été jointe par téléphone, n’a pas manqué de marquer son étonnement. D’après elle des gens ont été bien financés en Florence « 70% de l’argent du fonds sont allés en Italie », a-t-elle ajouté. Pour elle, ce pays a eu la part belle par rapport aux autres.