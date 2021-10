Italie : Un ouvrier sénégalais meurt brûlé dans un incendie

Un très jeune ouvrier sénégalais du nom de Omar, a été retrouvé mort par les sapeurs-pompiers. Il a été tué dans un incendie qui s’est déclenché tard mercredi soir, à l’intérieur du camp aménagé avec les matériaux de fourniture dans la province de Trapani, dans la région Sicile, en Italie.



« Nous travaillons avec eux depuis des années. Des travailleurs se sentent aujourd’hui impuissants mais aussi très en colère face à un drame qui, encore une fois, aurait peut-être évité s’ils avaient eu un plus grand approvisionnement en eau des montages de déchets. Et s’ils étaient traités de la même façon sans aucune distinction entre réguliers et irréguliers », a expliqué avec beaucoup de colère un travailleur italien, dans les colonnes du journal « Les Echos ».