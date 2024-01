Italie : Un supporteur ayant insulté Mike Maignan identifié et interdit de stade à vie par l’Udinese

Une sanction exemplaire pour réprimer un acte nauséabond. Un des individus ayant proféré des insultes racistes envers le gardien français de l’AC Milan Mike Maignan samedi soir a été identifié et interdit à vie du stade par le club de l’Udinese. « Conjointement avec les services de police et en utilisant les caméras de sécurité du Bluenergy Stadium, l’Udinese a identifié un premier spectateur ayant eu un comportement discriminatoire à l’égard de Mike Maignan », a expliqué le club de Serie A.



« Cet individu est interdit à vie d’assister à des matchs de l’Udinese et cette sanction a immédiatement débuté, poursuit le texte. Nous croyons que des mesures fortes comme celle-là sont nécessaires pour envoyer un message clair : le racisme n’a pas sa place dans le football ou dans notre société. »



Le gardien de l’équipe de France a été la cible de cris de singe samedi soir à Udine lors d’un match de la 21e journée du Championnat d’Italie. Après avoir alerté l’arbitre de la rencontre dans un premier temps, il a quitté ensuite le terrain à la 34e minute, imité par ses coéquipiers, avant de reprendre le match et de le remporter 3 à 2.



Une prise de conscience tardive mais bienvenue

Si ce n’est pas la première fois que l’ancien gardien du LOSC était victime de pareilles insultes racistes, ce dernier événement en date pourrait avoir servi d’électrochoc dans un pays et une ligue de football gangrenés par le racisme. Dans la foulée du match Udinese-AC Milan, Maignan avait quant à lui reçu de nombreuses marques de soutien venant d’un peu partout, du maire d’Udine à Gianni Infantino en passant par Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football.



Dans un message publié dimanche sur Twitter, Maignan avait prévenu que la lutte contre le racisme dans le foot « est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera ». Il faut désormais espérer que les clubs prendront exemple sur celui de l’Udinese.



En France, le LOSC a annoncé porter plainte contre X et lancé un appel à témoins lundi soir après que plusieurs de ses supporteurs ont dénoncé des propos racistes venant du parcage du club pendant le match de Coupe de France contre le Racing à Chambly la veille.



« Alors qu’une plainte va être déposée contre X, la démarche afin de tenter d’identifier les coupables de ces agissements condamnables est en cours, avec la volonté d’engager des poursuites pouvant déboucher sur des condamnations judiciaires et de les éloigner durablement de nos tribunes », a indiqué le club dans un communiqué. De son côté, dans L’Equipe, son président Olivier Létang s’est dit favorable à « des interdictions de stade à vie ».