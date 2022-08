Italie: la Sénégalaise qui avait tué un homme de 63 ans avec un couteau est libre

La Sénégalaise de 19 ans qui avait tué un homme de 63 ans dans la province de Sienne en lui assénant 13 coups de couteau est libre, renseigne « Rewmi Quotidien ».



En effet, en 2019, alors qu’elle n’avait que 16 ans, elle a tué un homme de 63 ans en le poignardant à plusieurs reprises. Après trois (3) ans passés dans une communauté pour mineurs à Civitanova Marche (en Italie), la mise en cause peut se considérer comme libre : sauf surprise. A en croire journal, le tribunal pour mineurs déclarera « l’extinction du crime d’homicide volontaire ».



A l’origine, la jeune sénégalaise et sa famille partageaient un appartement à Castelnuovo Berardenga (dans la province toscane de Sienne) avec un ancien travailleur de 63 ans. Les fréquentes disputes entre le défunt et la mise en cause ont débouché sur un drame, car lors de la dernière confrontation, la jeune femme de 16 ans avait pris un couteau et a tué son protagoniste.



En janvier 2016, elle a avoué son crime aux enquêteurs italiens présents sur les lieux et a déclaré qu’elle avait agi que pour se défendre. Par la suite, elle a été incarcéré pour « homicide volontaire ».