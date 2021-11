Italie : les restes d’un ouvrier sénégalais retrouvées 20 ans après sa disparition

Mouhamed Sow, un ouvrier sénégalais vivant en Italie, n’a plus été revu depuis le 16 mai 2001. Vingt (20) ans après sa disparition, les restes de son corps ont été retrouvés par un passant dans une forêt d’Oleggio Castello, en Italie, qui a alerté la police.



Les compétences des experts de laboratoire d’anthropologie et d’odontologie médico-légale de l’Université de Milan ont permis d’élucider le mystère : ces ossements sont de Mohamed Sow, ouvrier disparu il y a vingt ans.



Arrivé en 1998 en Italie, Mouhamed Sow a presque immédiatement commencé à travailler dans une entreprise de nettoyage de métaux appartenant à Rocco Fedele et Domenico Rettura, deux entrepreneurs calabrais.



Les deux entrepreneurs, jugés dans cette affaire, ont été depuis acquittés.