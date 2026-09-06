Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Kébémer : le corps sans vie d’un homme découvert dans un état de putréfaction très avancée



Kébémer : le corps sans vie d’un homme découvert dans un état de putréfaction très avancée
La Brigade départementale d’hygiène de Kébémer a été mobilisée ce dimanche 6 septembre 2026 après la découverte d’un corps sans vie, selon le Service national de l’hygiène.

L’intervention a fait suite à une saisine du commissaire de police. Sous la conduite de l’adjudant-chef Diégane Sène, les agents d’hygiène se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations nécessaires.

La victime a été identifiée comme étant Abdoulaye Gueye, âgé de 38 ans, habitant le quartier Mbabou.

Selon la même source, son corps a été retrouvé dans un état de putréfaction très avancée.

Les agents du Service national de l’hygiène ont procédé à la désinfection et à la décontamination des lieux. Les sapeurs-pompiers ont ensuite assuré l’enlèvement de la dépouille.

Les circonstances de ce décès n'ont pas été précisées.
Autres articles

Moussa Ndongo

Dimanche 6 Septembre 2026 - 23:57


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter