Kébémer : le corps sans vie d’un homme découvert dans un état de putréfaction très avancée

La Brigade départementale d’hygiène de Kébémer a été mobilisée ce dimanche 6 septembre 2026 après la découverte d’un corps sans vie, selon le Service national de l’hygiène.



L’intervention a fait suite à une saisine du commissaire de police. Sous la conduite de l’adjudant-chef Diégane Sène, les agents d’hygiène se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations nécessaires.



La victime a été identifiée comme étant Abdoulaye Gueye, âgé de 38 ans, habitant le quartier Mbabou.



Selon la même source, son corps a été retrouvé dans un état de putréfaction très avancée.



Les agents du Service national de l’hygiène ont procédé à la désinfection et à la décontamination des lieux. Les sapeurs-pompiers ont ensuite assuré l’enlèvement de la dépouille.



Les circonstances de ce décès n'ont pas été précisées.