Système de santé : les chauffeurs d'ambulance de Matam allient action humanitaire et revendications statutaires

L’Association des ambulanciers du district sanitaire de Matam a organisé ce dimanche une collecte ayant permis de rassembler une trentaine de poches de sang au profit des structures de santé de la région. Cette initiative citoyenne a servi de tribune à ces professionnels de l'évacuation médicale pour dénoncer la précarité de leur statut professionnel. Sur la trentaine de chauffeurs en service dans le district, seuls deux disposent d'un contrat de travail, reléguant la quasi-totalité des effectifs au rang de bénévoles.



Le membre de l'association Kalidou Demba Sall a interpellé le gouvernement sur la nécessité de sécuriser l'emploi de ces agents de première ligne. « Nous lançons un appel au ministre de la Santé et aux autorités de l’État pour une régularisation contractuelle des ambulanciers bénévoles », a-t-il déclaré. La surveillante générale du Centre régional de transfusion sanguine de Matam, Seynabou Ndiendé Yade, a appuyé cette démarche en rappelant le rôle crucial de ces professionnels. Elle a souligné que ces chauffeurs constituent un maillon essentiel de la chaîne de soins, assurant le transfert des patients malgré des conditions de travail précaires et des infrastructures routières dégradées.