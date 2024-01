Italie: un Sénégalais arrêté pour trafic de drogue

La police italienne a lancé une opération visant à réprimer les délits liés à la drogue dans le quartier du centre historique de la ville. Lors d’une descente vers 18h 30, les policiers ont repéré un individu de nationalité tunisienne en pleine transaction avec un trafiquant de drogue connu pour de nombreuses arrestations. Après l'échange, les agents ont suivi l'acheteur et l'ont arrêté à Vico di San Cristoforo, le trouvant en possession d'une dose de crack pesant 100 grammes.



Après avoir obtenu une confirmation de la transaction, le vendeur a été arrêté. Selon le journal "Les Échos", il s'agit d'un homme de nationalité sénégalaise.



Il a été pris en flagrant délit de vente de drogue et détenait par dévers lui 230 euros en petites coupures, saisis comme produit du trafic de drogue.



Une perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte du matériel pour la préparation, la découpe et l’emballage de la drogue.



Placés en garde à vue, ils ont été jugés et condamnés hier jeudi.