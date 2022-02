Italie: un Sénégalais de 31 ans retrouvé mort dans un appartement

Un Sénégalais a été retrouvé mort hier lundi sans vie dans un appartement via Fiume à Sulmona, en Italie. Identifié sous le nom de T.O.G, il était âgé de 31 ans, le corps a été découvert en début d'après-midi. Selon le journal « Les Échos », le défunt avait déjeuné avec ces compatriotes sénégalais comme il le faisait tous les dimanches.



Après le déjeuner, le jeune homme a été laissé seul à l'appartement. Plus tard, ses amis sont revenus sur place et ont trouvé le jeune homme inerte. Une ambulance a été immédiatement appelée, mais le médecin n'a pu que constater le décès.



Afin d’élucider les circonstances de décès de T. O. G., le substitut du procureur de la République, Edouardo Mariotti et les carabiniers sont arrivés sur place. Par ailleurs, tous les amis du défunt ont été convoqués et auditionnés. D’après le quotidien les premiers résultats de l’enquête, les causes du décès n’ont pas encore été élucidées.