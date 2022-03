Italie : un Sénégalais violemment tabassé par des fascistes

Un « Modou-Modou » a été violemment tabassé par des militants italiens fascistes qui l’ont abandonné inconscient sur le trottoir. Les faits ont eu lieu vendredi dernier à Bergame (Italie) vers 20 h à quelques encablures du siège local des fascistes du 3e millénaire de la « CasaPound », rapporte le journal les Echos.

Le Sénégalais marchait dans la rue quand deux militants fascistes du groupuscule néofasciste l’ont attaqué. Ils l’ont violemment tabassé, le laissant sur le dos et saignant sur le trottoir. L’un des militants fascistes l’a immobilisé sur le sol, alors que l’autre fasciste le battait tout en l’insultant.



Après le massacre, l'association nationale des partisans d'Italie (Anpi) de Bergame a sortie un communiqué pour exprimer la condamnation la plus claire et la plus profonde de l'acte de violence grave perpétré par le fasciste du groupe de "casaPound" de Bergame.

Selon la note signée par le président provincial d'Anpi de Bergane, Mauro Magistrati, il est plus que temps de poser des actes concrets pour que cessent les agissements terroristes de ces groupes.