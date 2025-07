Italie : un récidiviste sénégalais fait l'objet d'un arrêté d'expulsion à Brescia

Un Sénégalais de 51 ans, en situation irrégulière à Brescia (Italie) et déjà condamné à plusieurs reprises a, de nouveau, été interpellé hier mardi, pour avoir volé une dizaine de boîtes de parfum dans le magasin Pinalli, situé sur le Corso Magenta.



Alors qu'il était pris en flagrant délit par une vendeuse, l'individu l'a menacée avec un couteau. Les forces de police sont rapidement intervenues pour le maîtriser. La fouille effectuée à son encontre a permis de découvrir non seulement les parfums volés, mais aussi un couteau et un cutter, éléments qui ont aggravé son cas.



Selon L'Observateur, le prévenu a été déféré et est poursuivi pour "vol aggravé, détention illégale d'arme et violation d'une mesure d'éloignement émise par le préfet". Face à la dangerosité de ce multirécidiviste, le questeur de Brescia a pris un arrêté d'expulsion qui interdit formellement à ce Sénégalais de revenir dans la ville pendant les quatre prochaines années, une mesure de sécurité jugée nécessaire par les autorités locales.