Jürgen Klopp ne veut pas de Lionel Messi à Liverpool, l'Angleterre s'enflamme pour la signature de Thiago Silva à Chelsea

Le gros coup des Blues fait les gros titres



En Angleterre, c'est un transfert qui fait la Une des journaux ! En effet, hier, Chelsea a annoncé la signature de Thiago Silva. Une arrivée qui fait la Une de The Independent. Le Brésilien de 35 ans s'est engagé avec les Blues pour une saison plus une en option ! Un sacré coup pour le club londonien alors que le défenseur était en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Pour le Daily Star, «Thiago Silva vient rendre de fiers services à Chelsea». L'ancien Parisien sort de sa zone de confort et relève un «ultime défi en Premier League». Le Mirror revient sur les déclarations du joueur : «Je suis ici pour gagner avec Chelsea», prévient Silva. O Monstro est prêt pour ce nouveau défi et cela passionne la presse britannique qui a hâte de le voir à l'oeuvre !



Jürgen Klopp n’achèterait pas Lionel Messi

Le dossier Lionel Messi passionne le monde du ballon rond. Mais cela n'intéresse pas forcément tout le monde. Et tous les clubs et entraîneurs ne seraient pas prêts à l'avoir dans leur équipe. Cela peut surprendre mais c'est le cas de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool. Comme l'indique le Daily Star sur sa Une : «Klopp ferme la boutique et exclut la signature de Messi». L'entraîneur des Reds s'est d'ailleurs montré véhément sur les sommes évoquées pour un transfert du sextuple Ballon d'Or. Comme l'indique le Daily Mirror, Klopp a une autre vision du football que d'empiler les stars : «Je construis de vraies équipes.. Je ne me contente pas de dépenser que du cash.» Certains y verront un tacle à son principal rival de Manchester City, bien placé pour recruter l'Argentin.



La Juve et sa quête d'un attaquant



Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus prépare aussi un grand ménage et veut frapper fort sur le mercato ! Et cela a un lien avec le FC Barcelone car Luis Suarez est poussé vers la sortie donc la Vieille Dame voudrait en profiter. Cela fait la Une de Tuttosport qui annonce que l'Uruguayen est une alternative à Edin Dzeko ! «Le Bosnien reste à deux pas de la Juve» néanmoins. Car de son côté, le Corriere dello Sport indique que l’attaquant de la Roma a dit «oui» aux Bianconeri ! Arkadiusz Milik est toujours désiré mais les champions en titre de Serie A veulent un successeur à Gonzalo Higuain pour épauler Cristinao Ronaldo. D'ailleurs, pour le Quotidiano Sportivo : «la Juve, l'Inter et le Milan misent sur des grands joueurs de plus de 30 ans» pour se renforcer. Une sorte de gage de qualité.