« J'ai été victime de persécutions, de harcèlements, de dénigrements mensongères... » Dieguy Diop

Après sa convocation à la brigade de recherches de Keur Massar lundi dernier, l'ancienne directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire (DPESS), Dieguy Diop a fait face aujourd'hui à la presse au siège de l'APR. La responsable de l'alliance pour république a évoqué plusieurs sujets. Pour Mme Diop, plus de 04 mois après son avènement au pouvoir, le nouveau régime affiche son vrai visage, d'après elle. « Après les reniements, les revirements et les dérapages en tout genre, il assume hautement ce qu'il est, sa propre identité, un pouvoir dictatorial émergent ».



Selon l'ancienne DPESS, le régime en place veut « écraser toutes les institutions de la République, de bâillonner toutes les libertés démocratiques, de mâter toutes les formes de rejet ou d'oppositions à des sordides décisions ».



« Je suis une femme politique, engagée, assumant fièrement mon camp politique celui de l'alliance pour la république et de la coalition Benno Bokk Yakaar. j'ai été victime de persécutions, de harcèlements, de dénigrement mensongères et d'un harcèlement politico-administrant rarement vu au Sénégal » fustige-t-elle