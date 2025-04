JMJ 2025 : la jeunesse catholique du diocèse de Kolda invitée à s'engager activement dans la construction du pays

À l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2025, la jeunesse catholique du diocèse de Kolda s’est réunie en grand nombre à Simbandi Balante, dans le département de Goudomp, pour vivre ensemble un moment fort de foi, de partage et de réflexion.



Cette édition particulière des JMJ coïncide avec un double jubilé : les 25 ans de l'installation de Mgr Jean Pierre Bassène à la tête du diocèse de Kolda, et le jubilé d’argent de la création même du diocèse, qui couvre les régions administratives de Kolda et Sédhiou. Un contexte hautement symbolique qui a donné une résonance toute spéciale à cette rencontre spirituelle.



Dans une homélie empreinte d’espérance et de responsabilité, l’Évêque de Kolda a adressé un message fort à la jeunesse, l'invitant à s'engager activement dans la construction du pays. « Que notre mission au sein de l’Église ne nous dédouane jamais de notre grave devoir de contribuer généreusement, chacun à son niveau, à bâtir un Sénégal meilleur », a déclaré Mgr Bassène, appelant à un engagement citoyen nourri par la foi.



Revenant sur le thème central de ces JMJ, axé sur l’espérance et le témoignage, l’évêque a exhorté les jeunes à porter la lumière du Christ au cœur de leurs réalités quotidiennes : « Pèlerins de l’espérance, n’ayez pas peur. Avancez et allez témoigner joyeusement et passionnellement de ce que vous avez vu et entendu. »



Cette rencontre a été marquée par des moments de prière, des temps de célébration eucharistique et des échanges fraternels, dans une ambiance dynamique et festive. Elle a également été l’occasion pour les jeunes de renouveler leur engagement à être des artisans de paix, de justice et de solidarité au service de l’Église et de la nation.



Les JMJ 2025 à Simbandi Balante resteront gravées dans les mémoires comme un jalon spirituel et communautaire majeur pour la jeunesse catholique du sud du Sénégal, appelée plus que jamais à être sel de la terre et lumière du monde.