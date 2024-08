JO 2024 – Basketball : la Serbie triomphe en prolongation et se hisse en demi-finale

Nikola Jokic et la Serbie ont arraché leur place en demi-finale des Jeux Olympiques 2024 après une victoire contre l’Australie (95-90) en prolongation.



Le match s’est joué à un rythme intense. La rencontre s’est soldée par une égalité 82-82 à la fin du temps réglementaire.



En prolongation, la Serbie a pris les devants avec un tir à 3 points d’Ognjen Dobric, mais l’Australie est restée dans la course grâce à Jack McVeigh et Duop Reath. Nikola Jokic a été déterminant, inscrivant des paniers importants pour assurer la victoire serbe.



Filip Petrusev a volé la balle à Patty Mills dans les dernières secondes, scellant ainsi la victoire de la Serbie (95-90). Nikola Jokic a été exceptionnel avec 21 points, 14 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions, et 2 contres.



La Serbie attend désormais le vainqueur du duel entre les États-Unis et le Brésil, prévu pour ce mardi soir à 19h30 GMT.