Slavia Prague : L’entraîneur confirme le départ à venir d’El Hadji Malick Diouf

Après la victoire de son équipe en amical face à Linz (1-0), l’entraîneur du Slavia Prague, Jindřich Trpišovský, a confirmé le départ à venir d’El Hadji Malick Diouf.





L’aventure d’El Hadji Malick Diouf en République tchèque touche à sa fin. Déjà absent contre les Bulgares du Ludogorets (2-1) et les Roumains de l’Universitatea Cluj (5-2), le latéral gauche international sénégalais n’était pas non plus sur la feuille de match pour affronter le club autrichien du FC Blau-Weiss Linz en amical (1-0), ce samedi. En conférence de presse, l’entraîneur du Slavia Prague a confirmé que son joueur de 20 ans allait quitter les Rouge et Blanc lors des prochains jours.



« La situation autour d’El Hadji Malick Diouf ? C’est toujours pareil. Nous pensons tous à un transfert. C’est une question de temps. La direction du club s’en occupent. Malick a un programme individuel, nous ne voulons pas prendre de risques. C’est un joueur aux qualités extraordinaires, il en aura pour l’avenir. Les exigences du Slavia doivent être satisfaites, mais nous considérons qu’il va partir. Je pense que ceux qui sont ici resteront au Slavia. Sauf Malick », a clairement indiqué Trpisovsky.



S’il n’a pas donné d’indications sur la future destination de Malick, il ne fait plus trop de doutes que le Sénégalais va rejoindre la Premier League. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs du Championnat d’Angleterre depuis plusieurs mois, le natif de la Médina devrait précisément signer à West Ham. Comme révélé vendredi, les Hammers et le Slavia Prague sont tombés d’accord pour le transfert du joueur, même si de petits détails devraient finalement retarder son arrivée à Londres.



Avec Wiwsport