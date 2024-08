JO 2024 – Foot : France-Egypte et Maroc-Espagne en demi-finales

L’équipe de France a battu (1-0) l’Argentine vendredi dans un match marqué par les sifflets de l’hymne argentin et des coups échangés après la rencontre, et retrouvera l’Egypte en demi-finale du tournoi olympique tandis que le Maroc, large vainqueur des Etats-Unis, affrontera l’Espagne.



Dans un contexte tendu entre les deux équipes rivales depuis la finale de Coupe du monde 2022 perdue par les Bleus, en raison de chants racistes entonnés par des joueurs argentins lors de la Copa América, la fin de match a été marquée par des échauffourées sur le terrain et des tensions dans le couloir vers les vestaires du stade de Bordeaux.



Avant le début du match, l’équipe de Javier Mascherano a subi les huées des supporters français lors de l’échauffement puis à l’annonce de sa composition d’équipe et l’hymne argentin a été copieusement sifflé par les supporters français.



Il n’a fallu que de cinq minutes aux joueurs de Thierry Henry, pour ouvrir le score grâce au capitaine Jean-Philippe Mateta à la suite d’un corner de Michael Olise.



Portés par un public bouillant, les Français ont tenu le score jusqu’au bout du temps additionnel (plus de 10 minutes), pressés par les Argentins qui ont eu plusieurs occasions dans les derniers instants.



Lundi à Lyon (19h00 GMT), les Bleus affronteront en demi-finale l’Egypte qui a éliminé aux tirs au but le Paraguay (1-1, t.a.b 5-4).



Disputé sous une forte chaleur et devant un public très clairsemé au Stade Vélodrome de Marseille, cette rencontre ne s’est jamais vraiment emballée.



Plus tôt dans la journée, au Parc des Princes, les Marocains emmenés par le latéral du Paris SG Achraf Hakimi, buteur, se font facilement défaits (4-0) des Etats-Unis, pour filer dans le dernier carré: ce sont les premières demi-finales olympiques de l’histoire des Lions de l’Atlas.



Pleins de confiance et aidés par le gardien du PSG Arnau Tenas, ils ont montré une totale maitrise dans le jeu tout au long du match.



A Marseille, ils seront opposés lundi (16h00 GMT) à l’Espagne, qui a aussi largement dominé (3-0) le Japon grâce notamment à un doublé de Fermin Lopez. Les Espagnols avaient déjà sorti le Japon à Tokyo il y a trois ans.





