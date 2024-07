JO 2024 – Football : la France domine les Etats-Unis, le Mali tenu en échec

En parallèle du succès de l'équipe de France contre les Etats-Unis (3-0), une autre rencontre comptant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 se jouait ce mercredi, dans le groupe D cette fois. Et le Mali et Israël (1-1) se sont quittés sur un nul. Alors que les Israéliens avaient profité d'un but contre son camp de Diallo (57e) pour prendre l'avantage, Doumbia (63e) a rapidement refait le retard de son équipe.



À égalité au classement, le Mali et Israël se partagent donc la 2e place, derrière le Japon qui a sèchement battu le Paraguay (5-0) plus tôt dans la journée.



La France affrontera la Guinée samedi. Le Mali défiera samedi le Japon, qui a battu le Paraguay (3-0).