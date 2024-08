JO 2024 : la gymnaste américaine Jordan Chiles juge " injuste " le retrait de sa médaille

La gymnaste américaine Jordan Chiles a jugé jeudi " injuste " le retrait de sa médaille de bronze aux Jeux de Paris dans l’épreuve du sol au profit de la Roumaine Ana Barbosu à la suite d’un imbroglio concernant sa note.



Le 5 août, Chiles était montée sur la troisième marche du podium devant Barbosu en obtenant, à la suite d’une réclamation américaine, la réévaluation de sa note initiale.



Mais le Tribunal arbitral du sport (TAS) saisi de l’affaire a considéré que le recours américain avait été déposé quatre secondes au-delà de la minute réglementaire. Dans ces conditions, le CIO a réattribué le bronze à la Roumaine.



La gymnaste brésilienne Rebeca Andrade avait été sacrée championne olympique du sol devant la superstar américaine Simone Biles.



" J’ai été accablée d’apprendre que la médaille m’était retirée alors que j’étais en train de fêter ma performance ", a déclaré Jordan Chiles, 23 ans, sur le réseau social X.



" Cette décision injuste est un coup dur, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m’ont soutenue dans mon parcours ", a ajouté l’athlète, déplorant par ailleurs les " attaques gratuites à caractère racial, indignes et très douloureuses ", qu’elle a subies en ligne.



" Je fais face à l’un des moments les plus difficiles de ma carrière. Mais croyez-moi j’en ai vu d’autres. Je vais aborder celui-là comme les précédents et je ferai tout le nécessaire pour que justice soit faite. Ce n’est pas la fin de l’histoire, les responsables feront ce qu’il faut ", a dit la gymnaste.