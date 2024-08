JO Paris 2024 (Football) : l’Égypte et le Maroc affrontent le Paraguay et les États-Unis en quarts

L’Égypte et le Maroc disputent les quarts de finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce vendredi, les deux équipes africaines affrontent respectivement le Paraguay et les États-Unis.



Les U23 marocains ont réalisé l'exploit de se qualifier devant l'Argentine, battue en ouverture 2-1. Malgré le faux pas contre l'Ukraine (défaite 2-1), le Maroc a battu l'Irak (3-0) lors de la dernière journée pour prendre la tête de la poule.



Pour sa deuxième participation aux quarts de finale des Jeux olympiques après Munich 1972 en Allemagne, le Maroc peut compter sur son attaque qui vaut deux buts par match après 6 buts marqués en phase de poules en trois rencontres.



Le Maroc peut valablement se qualifier en demi-finale des Jeux olympiques. Le Maroc fera face aux États-Unis, ce vendredi (13h00 GMT).



L'Égypte fait partie des trois seules nations invaincues du tournoi de football des Jeux olympiques Paris 2024, avec la France et le Japon. Les Pharaons olympiques ont signé 2 victoires pour 1 nul face à la République dominicaine (0-0), l'Ouzbékistan (1-0) et l'Espagne (2-1).



Les partenaires du capitaine Mohamed Elneny (ex-Arsenal) veulent faire mieux, après 13 participations, que les quatrièmes places aux trois éditions de 1928 à Amsterdam, 1964 à Tokyo et 2020 à Tokyo. Les Pharaons U23 jouent ce vendredi (17h00 GMT).



Égypte et Maroc portent l'espoir d'une troisième médaille d'or africaine de l'histoire des Jeux olympiques après les sacres consécutifs du Nigeria en 1996 et du Cameroun en 2000.