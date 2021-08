JO Tokyo: le Canadien Andre De Grasse sacré sur 200 m

Le Canadien Andre De Grasse a remporté ce mercredi le 200 m des JO de Tokyo au terme d'une course relevée. En retard à la fin du virage, il a réussi à remonter sur Kenneth Bednarek, situé dans le couloir à sa droite, et à résister à Noah Lyles. Après sa médaille d'argent derrière Usain Bolt en 2016 à Rio, De Grasse (26 ans) remporte cette fois le plus beau métal.



Champion olympique en 19''62 (mieux que les 19'78 de Bolt en 2016), De Grasse est accompagné des deux Américains sur le podium : Bednarek en argent (19''68) et Lyles en bronze (19''74).



L’ÉQUIPE