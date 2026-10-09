JOJ 2026 : le préfet de Mbour appelle à une mobilisation contre les abus sexuels sur les enfants

Le préfet du département de Mbour, Amadou Diop, a appelé, le 8 octobre 20026, à Somone, à une mobilisation collective contre l’exploitation et les abus sexuels des enfants, à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dont Saly accueillera certaines épreuves.



« Nous avons besoin d’un engagement communautaire, d’une dynamique d’ensemble pour faire face à ce fléau », a-t-il déclaré à l’ouverture d’un atelier multisectoriel consacré au renforcement des capacités et à la sensibilisation sur la protection des enfants dans les secteurs des voyages et du tourisme.



Selon le préfet, le choix de Saly et de Somone pour accueillir cette activité s’explique par leur vocation touristique et les risques d’exploitation et d’abus sexuels auxquels les enfants peuvent y être exposés. La forte mobilisation attendue dans les villes hôtes des JOJ appelle, selon lui, à une vigilance accrue.



Amadou Diop a insisté sur la responsabilité partagée des populations, des autorités administratives, des acteurs du tourisme, des forces de défense et de sécurité ainsi que du ministère de la Justice dans la prévention et la lutte contre ces abus. « La protection des enfants est un droit constitutionnel », a-t-il rappelé, estimant que la lutte contre ce phénomène ne saurait relever d’une seule catégorie d’acteurs.



Dans cette dynamique, le préfet a annoncé la signature d’une charte samedi, réunissant les différentes parties prenantes autour de la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Il a également invité les populations à participer à une randonnée pédestre prévue le même jour à Saly, à l’initiative des ministères du Tourisme et de la Justice.



Cette mobilisation intervient en prélude aux JOJ Dakar 2026, dans un contexte où les autorités entendent renforcer les mécanismes de prévention et de protection de l’enfance dans les zones touristiques, selon l’APS .