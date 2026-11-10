JOJ Dakar 2026 / Tir à l'arc : les États-Unis remportent l'or par équipe mixte à Diamniadio

L’équipe mixte de tir à l’arc des États-Unis a remporté ce mardi la médaille d’or des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 lors des épreuves disputées au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



La paire américaine, composée de Whang Ye-Eun et Arun Aarya, s’est imposée en finale sur le score de 5 à 1 face aux Français Aurane Lapouge et Mael Lamouret. La médaille d’argent a été décrochée par le duo coréen formé par Kim Sumin et Lee Jiho. Cette compétition par équipe mixte marque la clôture de cinq journées de preuves dédiées au tir à l’arc sur le site de Diamniadio.



Lors des épreuves individuelles disputées plus tôt dans la compétition, la Turque Dunya Yenihayat avait décroché l’or ce lundi en s’imposant en finale (6-5) devant l’Américaine Whang Ye-Eun, tandis que l’Espagnole Sandra Perez Cumbreras complétait le podium avec la médaille de bronze. Dimanche, le Français Mael Lamouret s'était adjugé le titre individuel masculin, devançant le Taïwanais Chen Pin-An, médaillé d'argent, et le Coréen Lee Jiho, médaillé de bronze.