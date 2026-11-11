Assemblée nationale : la Commission des Finances rejette le projet de budget 2027 du ministère de l’Énergie et du Pétrole

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Énergie et des Ressources minérales, a rejeté ce mercredi 11 novembre 2026 le projet de budget 2027 du Ministère de l’Énergie et du Pétrole. Les commissaires ont voté à la majorité contre la proposition budgétaire défendue par le ministre Abdourahmane Diouf.



Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a présenté une enveloppe chiffrée à « 217 311 448 300 FCFA en autorisations d’engagement » et « 64 209 141 281 FCFA en crédits de paiement » pour l'exercice 2027, selon les éléments exposés devant la représentation nationale. Abdourahmane Diouf a rappelé à titre comparatif que le budget de l'année 2026 atteignait « 260 126 284 227 FCFA en autorisations d’engagement et à 123 326 495 312 FCFA en crédits de paiement », marquant une baisse des crédits de paiement de « 59 117 354 031 FCFA en valeur absolue et 48% en valeur relative ».



Au cours des débats, certains députés sont revenus sur la question de la stabilisation des prix du pétrole, l'objectif d'électrification universelle fixé à 2029 ainsi que les mécanismes de subvention de l'électricité et du carburant après le rejet du projet de loi de finances rectificative 2026. D'autres parlementaires ont relevé un manque de sincérité budgétaire, des contradictions dans les documents transmis, un calcul du déficit non conforme, l'inefficacité des mesures de lutte contre la pauvreté, la filialisation de la Senelec ainsi que l'exploitation du gisement de Yakaar-Teranga.