CAF Awards 2026: Lagos accueillera la cérémonie le 2 décembre, cinq jours plus tôt que prévu

La Confédération africaine de football (CAF) a modifié le calendrier de sa soirée de distinction annuelle. Alors que l'événement était initialement programmé pour le 7 décembre, il se tiendra finalement cinq jours plus tôt, le mercredi 2 décembre, dans la ville nigériane de Lagos. L'annonce a été faite ce mardi par l'instance dirigeante du football continental.



La soirée du CAF Awards 2026 se déroulera au Professor Wole Soyinka Centre for Culture and the Arts, plus connu sous l'appellation de National Theatre. Au total, dix-huit distinctions seront décernées à cette occasion. Parmi elles figurent les récompenses les plus attendues, à savoir celles du meilleur joueur africain et de la meilleure joueuse africaine de l'année.



Le Sénégal rafle sept nominations



Le Sénégal sera à l'honneur dans lors des CAF Awards 2026 avec au total sept nominations réparties dans six catégories des "Lions". Dans la catégorie reine, celle de Joueur de l'année, le Sénégal place trois candidats : Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Pape Gueye.



Le poste de gardien de but est également représenté avec Édouard Mendy, nominé dans la catégorie Gardien de l'année. Sur le banc, le sélectionneur national Pape Thiaw figure parmi les nominés pour le titre de Sélectionneur de l'année. La relève n'est pas en reste. Le jeune Ibrahim Mbaye est nominé dans la catégorie Jeune joueur de l'année, signe de la montée en puissance de la nouvelle génération sénégalaise.



Le scrutin pour désigner les lauréats a débuté le 5 novembre et se poursuivra jusqu'au 20 novembre. Il associe les fédérations membres de la CAF, les clubs, ainsi que les sélectionneurs et les capitaines concernés par le vote. Pour assurer la crédibilité du processus, l'organisation continentale a indiqué qu'un contrôle indépendant sera mis en place afin de veiller à la régularité et à la transparence des résultats.