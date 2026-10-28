JOJ Dakar 2026 : l’Anacim interdit le survol des drones sur les sites olympiques du 29 octobre au 14 novembre

Dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a édicté une mesure d'interdiction du survol par drones. La décision est contenue dans une circulaire en date du 27 octobre 2026, signée du Directeur général, Dr Diaga Basse.



L'exploitation des drones, système d'aéronef télépiloté, est interdite du 29 octobre au 14 novembre 2026, dans un rayon de cinq (05) kilomètres autour des zones abritant les compétitions. Les zones concernées sont la zone A à Dakar, avec le stade Iba Mar Diop, la Piscine olympique et environs, la zone B à Diamniadio avec le stade Abdoulaye Wade et environs, et la zone C à Saly avec l'hôtel Lamantin Beach et environs.



L'interdiction s'étend également le long de l'Autoroute, des axes de la circulation olympique et des corridors stratégiques entre Dakar et Diamniadio. L'Anacim appelle les exploitants de drones au «respect strict» des interdictions édictées.



Les JOJ Dakar 2026, première édition de ce type d'événement en Afrique, réuniront près de 2 700 athlètes âgés de 15 à 17 ans sur trois pôles, Dakar, Diamniadio et Saly.