Touba : un jeune livreur de 22 ans tué à l'arme blanche au quartier 30 Serigne Cheikh Bombali

Au Sénégal, dans la cité religieuse de Touba, un jeune livreur de 22 ans a tué à l'arme blanche. A l’origine de cette affaire, le 26 octobre 2026, à 23h30, le commissariat spécial de la ville a été informée d'un meurtre commis au quartier 30 Serigne Cheikh Bombali. Les faits font suite à une altercation ayant opposé Omar Dième, le mis en cause, à Modou Yandé Diop, le défunt, connu comme un livreur domicilié sur les lieux, selon les informations de Libération.



Grièvement blessée, la victime a été conduite en urgence à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni à bord d'un taxi par son ami O. Loum, témoin de la scène, accompagné de sa mère. À leur arrivée, le médecin a constaté le décès. L'examen a révélé une plaie par arme blanche dans le dos ayant atteint le cœur, ainsi qu'une fracture du nez.



Le suspect a pris la fuite après les faits et est activement recherché. Le procureur de la République a été avisé et une enquête a été ouverte.