Espagne : au moins 50 morts ce mercredi après une collision entre deux trains

En Espagne, au moins cinquante morts ont été enregistrés après la collision entre deux trains, selon plusieurs médias locaux, citant les autorités régionales. A l’origine de drame, deux trains sont entrés en collision ce mercredi 28 octobre sur la ligne à grande vitesse reliant Madrid, la capitale espagnole, à Séville.



La circulation ferroviaire a été interrompue. Un important dispositif de secouristes a été aussi mobilisé, alors que les premiers enquêteurs sont sur les lieux pour faire la lumière sur cette tragédie humaine.



PLUS DE DETAILS A VENIR...