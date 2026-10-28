Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Espagne : au moins 50 morts ce mercredi après une collision entre deux trains



Espagne : au moins 50 morts ce mercredi après une collision entre deux trains
En Espagne, au moins cinquante morts ont été enregistrés après la collision entre deux trains, selon plusieurs médias locaux, citant les autorités régionales. A l’origine de drame, deux trains sont entrés en collision ce mercredi 28 octobre sur la ligne à grande vitesse reliant Madrid, la capitale espagnole, à Séville.

La circulation ferroviaire a été interrompue. Un important dispositif de secouristes a été aussi mobilisé, alors  que les premiers enquêteurs sont sur les lieux pour faire la lumière sur cette tragédie humaine.

PLUS DE DETAILS A VENIR...  
Autres articles

Charles KOSSONOU

Mercredi 28 Octobre 2026 - 12:33