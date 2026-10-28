Touba : un homme meurt après une dispute autour de moteurs de moto Jakarta

Une violente dispute autour de moteurs de moto Jakarta a viré au drame dans le quartier Darou Khoudoss, à Touba, dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 octobre 2026. Baye M. Diop, jeune commerçant et conducteur de moto Jakarta, a été mortellement poignardé par son ami et collègue M. Diémé, à la suite d’une altercation portant sur la puissance et les différences techniques entre leurs moteurs.
D’après L’Observateur, la discussion a rapidement dégénéré en affrontement physique. M. Diémé, conducteur de moto Jakarta depuis une vingtaine d’années, se serait emparé d’une arme blanche avant de porter plusieurs coups de couteau à Baye M. Diop, notamment à des endroits sensibles de l’anatomie. Alertés par les cris, des conducteurs de Jakarta ont découvert leur camarade inconscient dans une mare de sang. Évacué d’urgence à l’hôpital de Dianatou, le jeune homme a malheureusement succombé à ses blessures après plusieurs minutes de soins intensifs.
Après le constat du décès, le corps a été déposé à la morgue en attendant son transfert à l’hôpital Idrissa Pouye de Dakar pour les besoins d’une autopsie. Depuis l’annonce du décès, M. Diémé est activement recherché par les forces de sécurité. Il aurait abandonné sa moto et son secteur habituel avant de disparaître.
Une enquête judiciaire pour homicide volontaire est en cours, tandis que des avis de recherche ont été diffusés auprès des unités de gendarmerie afin d’intercepter le fugitif.
D’après L’Observateur, la discussion a rapidement dégénéré en affrontement physique. M. Diémé, conducteur de moto Jakarta depuis une vingtaine d’années, se serait emparé d’une arme blanche avant de porter plusieurs coups de couteau à Baye M. Diop, notamment à des endroits sensibles de l’anatomie. Alertés par les cris, des conducteurs de Jakarta ont découvert leur camarade inconscient dans une mare de sang. Évacué d’urgence à l’hôpital de Dianatou, le jeune homme a malheureusement succombé à ses blessures après plusieurs minutes de soins intensifs.
Après le constat du décès, le corps a été déposé à la morgue en attendant son transfert à l’hôpital Idrissa Pouye de Dakar pour les besoins d’une autopsie. Depuis l’annonce du décès, M. Diémé est activement recherché par les forces de sécurité. Il aurait abandonné sa moto et son secteur habituel avant de disparaître.
Une enquête judiciaire pour homicide volontaire est en cours, tandis que des avis de recherche ont été diffusés auprès des unités de gendarmerie afin d’intercepter le fugitif.
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