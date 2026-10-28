Malika : une dispute entre deux ferrailleurs autour d’une prise électrique vire au meurtre

Une dispute autour d’une prise électrique a coûté la vie à Talibou Diallo, un récupérateur de ferrailles, dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 octobre 2026, à Malika, dans la banlieue Dakaroise. Son collègue, Daouda S., l’a mortellement poignardé à la suite d’une querelle survenue dans leur chambre commune.



Selon les faits rapportés par L’Observateur, les deux hommes partageaient une petite chambre avec deux autres ouvriers venus de l’intérieur du pays pour travailler dans le secteur de la récupération. En fin de journée, Daouda S. est rentré et a branché son téléphone sur l’unique prise électrique de la chambre avant de s’endormir. Son collègue Talibou Diallo, qui souhaitait également recharger son téléphone, lui a demandé de lui laisser la prise. La discussion a alors dégénéré. Daouda S. s’est emparé d’une machette, tandis que son antagoniste a brandi un couteau de cuisine. Malgré les tentatives de concession, l’affrontement s’est poursuivi.



Plus vif, Daouda S. a réussi à s’emparer du couteau et a porté deux coups à Talibou Diallo, l’atteignant au thorax et au cou. La victime s’est effondrée, perdant abondamment son sang, tandis que son meurtrier prenait la fuite. Alertés par les cris, les colocataires ont découvert le corps inerte. Le commissariat de Malika, immédiatement informé, a sécurisé les lieux avant de confier le corps aux sapeurs-pompiers.



Une chasse à l’homme a permis de localiser et d’arrêter Daouda S., désormais en garde à vue pour homicide volontaire aggravé.