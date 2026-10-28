Pape Guèye : «Le Ballon d’or africain fait partie de mes objectifs»

Le footballeur international sénégalais Pape Gueye, qui évolue au sein du club espagnol de Villarreal FC, a affirmé que le ballon d’or africain «fait désormais partie» de ses objectifs, après une saison sportive 2025 -2026 monstrueuse, où il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 sur le terrain et fini meilleur joueur de son continent en Liga.



«Plus personnellement, quand on sort d’une telle saison où on est meilleur joueur africain de la Liga, on remporte la CAN sur le terrain (en attendant la décision du tribunal arbitral du sport sur le litige du trophée) en marquant le but de la finale, on est forcément candidat au Ballon d’or africain. Mais on le saura très prochainement. Je ne suis pas quelqu’un qui va se vendre, même si j’ai fait pas mal de bonnes choses», a dit Pape Guèye, au micro de Canal+ Sport, dans l’émission Talents d’Afrique.



Le milieu de terrain a par ailleurs exprimé clairement qu’il souhaite remporter la plus grande distinction individuelle du football africain. «Certes, ce n’est pas à moi de voter, mais au début de la saison, je note tous mes objectifs de buts, de passes décisives, de matchs joués, de trophées collectifs et individuels. Et c’est vrai que le Ballon d’or fait partie de mes objectifs. Maintenant on va attendre les votes en espérant avoir de bonnes nouvelles», a conclu le Sénégalais.



Si Pape Guèye est considéré comme un candidat sérieux pour le Ballon d'Or africain 2026, la concurrence s'annonce serrée face à des joueurs comme le Marocain Achraf Hakimi, qui sort également d’une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain (PSG, France), double vainqueur en titre de la Ligue des Champions.



La cérémonie des CAF Awards 2026, au cours de laquelle sera attribué le Ballon d'Or africain, se tiendra, quant à elle, le lundi 7 décembre 2026 à Lagos, au Nigeria.