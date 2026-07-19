JOJ Dakar 2026 : la Fédération de judo veut bâtir un héritage solide pour l'avenir

En marge d'une visite de presse au Lycée Lamine Guèye de Dakar, lieu de regroupement des équipes nationales cadettes et juniors, le président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA), Ababacar Ngom, a décliné sa feuille de route pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. L'ambition de l'instance fédérale est de « transformer ce grand rendez-vous mondial en un héritage durable » pour la discipline au Sénégal.



Pour y parvenir, la fédération mise sur quatre leviers majeurs. « Notre ambition est de faire des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 un héritage durable pour le judo sénégalais, en renforçant la formation des jeunes, la professionnalisation de l’encadrement, le développement des infrastructures et le rayonnement international de cette discipline », a déclaré Ababacar Ngomau micro de l'Aps. Du 31 octobre au 13 novembre prochain, le Sénégal sera la vitrine du sport mondial sous le slogan « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ». Cet événement historique, le premier du genre sur le continent, verra s'affronter près de 2 700 athlètes dans une vingtaine de disciplines.



Les Championnats d'Afrique à Casablanca en ligne de mire



Au-delà des performances techniques, le président Ababacar Ngom a exhorté ses athlètes à être d'exemplaires « ambassadeurs » sur les tatamis, insistant sur le fait que la quête des médailles doit impérativement s'aligner avec le respect des valeurs fondamentales du judo. « Vous portez les espoirs de toute une nation. Continuez à travailler avec humilité, courage et persévérance. Les médailles sont importantes, mais elles ne valent que lorsqu’elles sont obtenues dans le respect des valeurs du judo », a-t-il lancé.



Le chemin vers les JOJ passe d'abord par le Maroc. Les sélections cadettes et juniors s'apprêtent à disputer les Championnats d’Afrique de judo à Casablanca, du 23 au 26 juillet. Pour aborder cette compétition dans les meilleures conditions, les jeunes tireurs sénégalais viennent de clore un stage de haut niveau avec l'expert international franco-congolais Darcel Yandzi. Ce ceinture noire 7ème dan est une figure bien connue du judo mondial, ayant notamment officié comme entraîneur technique de la légende française Teddy Riner.